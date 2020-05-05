Мэр Николаева отменил пропускной режим в общественном транспорте

05.05.2020 17:00

С 11 мая в Николаеве отменят пропуска на проезд в общественном транспорте, о чем стало известно во время эфира, который провел николаевский городской голова Александр Сенкевич 4 мая, сообщает сайт Николаевские Известия.

Мэр отметил, что некоторые меры карантина будут ослаблены, однако необходимо продолжать носить маски, придерживаться социальной дистанции. Пассажиры маршрутного, электротранспорта смогут ездить без пропусков, но льготы пока не будут действовать для всех категорий транспорта, чтобы не было очередей на рынках, в магазинах, особенно пожилых людей.