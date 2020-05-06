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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая

06.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая

В Украине за сутки зафиксировали 487 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19, а общее число зараженных превысило 13,1 тыс. человек. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медработника. Было госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев", - отметил он.
По словам Степанова, в большинстве летальных случаев за прошедшие сутки имели место сопутствующие заболевания.
При этом 118 пациентов выздоровели за минувшие сутки.
"За все время пандемии заболели 13 184 человека, среди них 905 детей, а также 2251 медработник. Всего выздоровели 2097 человек, а летальных случаев - 327", - добавил Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 472 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
г. Киев - 1651 случай;
Киевская область - 891 случай;
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Ривненская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 1985 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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