Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая

08.05.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая

В Украине за сутки зафиксировали 504 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время онлайн брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 504 человека. Из них 44 ребенка и 98 медработников. Госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. Большинстве умерших имели сопутствующие заболевания", - отметил он.
По словам Степанова, выздоровели 310 пациентов, это рекордная цифра за все время пандемии.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 14 195 человек, из них 977 детей, а также 2758 медработников. Всего выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361", - добавил он.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 514 случаев;
Волынская область - 424 случая;
Днепропетровская область - 652 случая;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 480 случаев;
Закарпатская область - 644 случая;
Запорожская область - 312 случаев;
Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
Кировоградская область - 408 случаев;
г. Киев - 1721 случай;
Киевская область - 935 случаев;
Львовская область - 660 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 179 случаев;
Одесская область - 583 случая;
Полтавская область - 239 случаев;
Ривненская область - 855 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 959 случаев;
Харьковская область - 478 случаев;
Херсонская область - 149 случаев;
Хмельницкая область - 148 случаев;
Черновицкая область - 2097 случаев;
Черкасская область - 331 случай;
Черниговская область - 69 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх