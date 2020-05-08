- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая10:00
- Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен09:00
- Укргидрометцентр рассказал о погоде на выходные16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 мая10:00
- Зеленский нашел работу для Саакашвили09:00
- Опубликовано постановление Кабмина о смягчении карантина08:00
- Рада приняла закон о страховании медиков от COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая11:00
- Кабмин отменил массовые акции на 8-9 мая15:00
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина11:00
Зеленский нашел работу для Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при украинском лидере. Соответствующий указ в четверг, 7 мая, подписал глава украинского государства Владимир Зеленский, сообщает DW.
"Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ" - головной структуре, включающей ИКР, и "поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", отметил Зеленский. Заместителем Саакашвили стал президент холдинга Internet Invest Group, Александр Ольшанский. ИКР занимается подготовкой предложений по стратегическому планированию преобразований в Украине и следит за их реализацией. Заседания комитета проходят не реже одного раза в месяц.
Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу занимавшего на тот момент пост президента страны Петра Порошенко. Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Персональный состав совета утверждает президент Украины.
Теги: назначение, Саакашвили, должность, Зеленский
- На митинге у Администрации президента Саакашвили рассказал, какую заманчивую должность ему несколько раз предлагал Порошенко. ВИДЕО
- Зеленский назначил Сырского на новую должность
- Пушилин «официально утвердил» главарей трех городов и одного района ОРДО
- Захарченко в «ДНР» занялся «министрами»
- "Тот редкий случай, когда надо благодарить Авакова и Порошенко за их кадровый выбор" - сети одобрили назначение главы Национальной полиции
- Активно обсуждается смена кураторов «ЛДНР»
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса13:00
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным11:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий14:00
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция13:00
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского10:00
- В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки17:00
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией14:00
- В центре Донецка взорвался автомобиль13:00
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Минске прошел парад к 75-летию Победы (ВИДЕО)13:00
- Lufthansa анонсировала возобновление полетов12:00
- В Минске запретили акцию "Бессмертный полк"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая10:00
- Опубликован список товаров, по которым вводится госрегулирование цен09:00
- В "ЛНР" подтвердили 232 случая заболевания COVID-1917:00
- Укргидрометцентр рассказал о погоде на выходные16:00
- Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом15:00
- Китайские ученые нашли коронавирус в мужской сперме14:00
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса13:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий
- В центре Донецка взорвался автомобиль
- Командующему ООС передали список ожидающих пересечения КПВВ на Донбассе
- Минздрав опубликовал правила, которые будут действовать после ослабления карантина
- В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
- Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского
- В "ДНР" пятый пациент скончался от коронавируса
- В "ДНР" еще у пяти человек подтвердилась коронавирусная инфекция
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая
- В "ДНР" выпустили открытку со Сталиным