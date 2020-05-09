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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая

09.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая

В Украине за сутки зафиксировали 515 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 14 710 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 376 умерли, 2 909 выздоровели.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 425 человек, что на 297 больше, чем днем ранее.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 522 случая;
Волынская область - 445 случаев;
Днепропетровская область - 681 случай;
Донецкая область - 99 случаев;
Житомирская область - 485 случаев;
Закарпатская область - 678 случаев;
Запорожская область - 320 случаев;
Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
Кировоградская область - 411 случаев;
м. Киев - 1771 случай;
Киевская область - 959 случаев;
Львовская область - 699 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 204 случая;
Одесская область - 619 случаев;
Полтавская область - 240 случаев;
Ривненская область - 877 случаев;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 977 случаев;
Харьковская область - 528 случаев;
Херсонская область - 156 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черновицкая область - 2179 случаев;
Черкасская область - 333 случая;
Черниговская область - 73 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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