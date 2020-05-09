Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая

09.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 515 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 14 710 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 376 умерли, 2 909 выздоровели.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 11 425 человек, что на 297 больше, чем днем ранее.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 522 случая;

Волынская область - 445 случаев;

Днепропетровская область - 681 случай;

Донецкая область - 99 случаев;

Житомирская область - 485 случаев;

Закарпатская область - 678 случаев;

Запорожская область - 320 случаев;

Ивано-Франковская область - 1095 случаев;

Кировоградская область - 411 случаев;

м. Киев - 1771 случай;

Киевская область - 959 случаев;

Львовская область - 699 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 619 случаев;

Полтавская область - 240 случаев;

Ривненская область - 877 случаев;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 977 случаев;

Харьковская область - 528 случаев;

Херсонская область - 156 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черновицкая область - 2179 случаев;

Черкасская область - 333 случая;

Черниговская область - 73 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 мая 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 38 179 сообщений о подозрении на COVID-19.