Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая

10.05.2020 11:00

По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Такие данные появились на сайте СНБО, сообщает СТРАНА.ua.

Для сравнения, 9 мая коронавирусом заболели 515 человек - на семь пациентов меньше, чем сегодня.

Умерли за сутки от Covid-19 столько же пациентов, сколько и вчера - 15. Общее количество летальных случаев коронавирусной болезни достигло 391.

За сутки выздоровел от коронавируса 151 человек. Это на 52 человека меньше, чем вчера, когда излечились 203 украинца.

Всего состоянию на данный момент болеет 11 781 человек.

Пятерка лидеров антирейтинга по количеству новых подтвержденных случаев Covid-19 выглядит следующим образом:

Черновицкая область – 89 человек (всего - 2268)

Киев - 34 (1805)

Ивано-Франковская область - 21 (1116)

Тернопольская область - 22 (999)

Киевская область - 13 (972)

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

м. Киев - 1805 случаев;

Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ривненская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Исследования проводились вирусологическое референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областнымы лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 263 сообщения о подозрении на COVID-19.



