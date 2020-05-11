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Львовская область отложила смягчение карантина

11.05.2020 12:00
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Львовская область отложила смягчение карантина

Власти Львовской области из-за роста количества заболевших коронавирусом решили отложить начало смягчения каратинных ограничений на 15 мая, сообщает Корреспондент.net.
Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, такое решение приняла Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - сообщил замглавы Львовской ОГА Тарас Греня.



Теги: Львовская область, карантин, ограничение
 
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