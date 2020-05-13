Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая

13.05.2020 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 402 новых случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 402 человека. Из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев", - отметил Степанов.

По его словам, сегодня рекордное количество выздоровевших - 343.

За все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, 1130 детей и 3208 медработников.

Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439.

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По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 628 случаев;

Волынская область - 510 случаев;

Днепропетровская область - 773 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 530 случаев;

Закарпатская область - 764 случая;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1144 случая;

Кировоградская область - 428 случаев;

г. Киев - 1960 случаев;

Киевская область - 1049 случаев;

Львовская область - 870 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 680 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ривненская область - 1045 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1028 случаев;

Харьковская область - 672 случая;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 196 случаев;

Черновицкая область - 2444 случая;

Черкасская область - 346 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.