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В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

14.05.2020 11:00
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В Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 422 человека, а выздоровели 427 человек, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом впервые с начала пандемии в Украине количество выздоровевших за сутки превысило количество выявленных новых случаев COVID-19.



Теги: выздоровление, заражение, COVID-19
 
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