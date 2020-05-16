Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая

16.05.2020 10:00

В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За 15 мая зафиксировано 528 новых случаев заражения. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине - 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели);

Волынская обл. - 599 (149 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели);

Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);

Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели);

Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели);

Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел);

Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели);

г. Киев - 2221 (222 выздоровели);

Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели);

Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (18 выздоровели);

Львовская обл. - 969 (186 выздоровели);

Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели);

Одесская обл. - 734 (43 выздоровели);

Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели);

Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели);

Сумская обл. - 161 (89 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели);

Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели);

Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели);

Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели);

Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Также отмечается, что с начала суток поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.