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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая

17.05.2020 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая

В течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291. Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Центр общественного здоровья.
Отмечается, что 4906 пациентов уже выздоровели и 514 - умерли от осложнений. При этом за последние сутки 210 пациентов побороли болезнь и 17 - скончались.
Больше всего инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280 случаев).
За сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве - 59, в Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой - 47. Ни одного нового случая не подтвердили в Херсонской и Луганской областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)
Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)
Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)
Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)
Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)
Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)
м. Киев - 2280 (224 выздоровели)
Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)
Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)
Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)
Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)
Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)
Ровенская обл. - 1126 (347 выздоровели)
Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)
Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)
Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)
Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)
Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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