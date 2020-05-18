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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая
В Украине за сутки зафиксировали 325 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 160 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.
С начала пандемии COVID-19 в Украине подтверждены 18 616 случаев заражения. 535 человек из числа заболевших умерли (21 человек за последние сутки).
5 276 заболевших выздоровели (160 за последние сутки).
Количество активных больных за сутки возросло на 144.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)
Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)
Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)
Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)
Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)
Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)
м. Киев - 2321 (224 выздоровели)
Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)
Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)
Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)
Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)
Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)
Ровенская обл. - 1167 (353 выздоровели)
Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)
Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)
Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)
Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)
Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)
Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.
Теги: Украина, ситуация, COVID-19
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