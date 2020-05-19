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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая
В Украине за сутки зафиксировали 260 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 356 человек. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 18 876 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 548 умерли (13 за минувшие сутки), 5 632 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 356 человек.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 696 человек, что на 109 человек меньше, чем днем ранее.
Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Киеве (38 случаев), Львовской области (38 случаев), Черновицкой области (29 случаев), Харьковской области (27 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
м. Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ривненская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 г. в Центр поступили 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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