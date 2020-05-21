Минобразования опубликовало график проведения ВНО

21.05.2020 08:00

В Министерстве образования и науки Украины обнародовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году, передает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.

Итак, тестирование пройдет по:

по математике - 25 июня;

по украинскому языку и литературе - 30 июня;

по физике - 2 июля;

по испанскому, немецкому и французскому языку - 6 июля;

по английскому языку - 7 июля;

по истории Украины - 9 июля;

по биологии - 13 июля;

по географии - 15 июля;

по химии - 17 июля.

Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить на свои страницы приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирования. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.

Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

этом году для участия в дополнительной сессии ВНО с 25 мая - 9 июня смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться до 24 марта.