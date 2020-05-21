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Минобразования опубликовало график проведения ВНО

21.05.2020 08:00
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Минобразования опубликовало график проведения ВНО

В Министерстве образования и науки Украины обнародовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году, передает Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.
Итак, тестирование пройдет по:

  • по математике - 25 июня;
  • по украинскому языку и литературе - 30 июня;
  • по физике - 2 июля;
  • по испанскому, немецкому и французскому языку - 6 июля;
  • по английскому языку - 7 июля;
  • по истории Украины - 9 июля;
  • по биологии - 13 июля;
  • по географии - 15 июля;
  • по химии - 17 июля.

Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить на свои страницы приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирования. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.
Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
 этом году для участия в дополнительной сессии ВНО с 25 мая - 9 июня смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться до 24 марта.



Теги: Министерство образования, график, ВНО
 
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