В Минздраве рассказали, что разрешат открыть в июне

22.05.2020 08:00

Министерство здравоохранения заявило, что 1 июня снова заработают фитнес-центры, а 10 июня откроют кафе и рестораны в помещениях, которые были закрыты из-за карантина, сообщает НВ.

В министерстве заявили, что с 1 июня в Украине возобновят работу фитнес-центры (кроме групповых занятий более десяти человек), заведения образования, но в группах не более десяти человек, межобластные перевозки.

С 10 июня снова начнут работать кафе и рестораны в помещениях, заведения культуры, полноценно заработают отели и хостелы.

С 15 июня планируется возобновить авиаперелеты.

Напомним, что в рамках второго этапа ослабления карантина с 22 мая разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей и религиозных мероприятий, откроют городской (кроме метро), пригородный транспорт и гостиницы.