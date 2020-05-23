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В Киеве возобновил работу общественный транспорт

23.05.2020 14:00
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В Киеве возобновил работу общественный транспорт

В Киеве с 12:00 субботы, 23 мая, на маршруты вышел весь подвижной состав общественного транспорта, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
"Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной состав, который есть, с целью избегания очередей и избегания перезагруженности транспортных средств пассажирами", - сообщил советник мэра, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко на брифинге.
В транспорт будет допускаться ограниченное количество человек, предусмотренное техническим регламентом для конкретного транспортного средства. Цены на проезд остаются прежними.
Текущий контроль будут осуществлять водители, кондукторы и контролеры. Также к общему контролю привлечены как правоохранительные органы, так и городские муниципальные структуры.
При этом в КГГА отметили, что послабление противоэпидемических мер не означает отмену карантина и призвали киевлян пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости. Общеобязательным остается масочный режим.



Теги: Киев, транспорт, карантин
 
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