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В Киеве и Харькове заработало метро
Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта. Об этом сообщают пресс-службы городских метрополитенов, передает LIGA.net.
В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что пропускать людей будут лишь при наличии защитных масок или респираторов. Людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания будут мерить температуру: если она выше 37,2 – на станцию не пропустят.
Также отмечается, что продажа жетонов остановлена, оплатить поездку можно с помощью электронного билета. При этом в течение месяца можно использовать жетоны, которые были куплены ранее.
В КП Киевский метрополитен не исключают, что в случае массового скопления людей могут полностью или частично ограничивать станции на вход.
В метро Харькова также будут пропускать лишь при наличии маски и респиратора, передают в пресс-службе городской подземки.
В обеих "подземках" будут обеспечивать расстояние между пассажирами в местах покупки и пополнения проездных документов, а персонал метрополитена будет работать в средствах защиты.
В Днепре пока метро не открывают, передают в пресс-службе горсовета. Однако возобновляется работа авто- и электротранспорта без спецбилетов. В транспорте могут находиться не больше пассажиров, чем есть мест для сидения, а пассажиров не будут пропускать без масок и перчаток.
В то же время власти призывают граждан не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.
Теги: Киев, Харьков, метро, карантин
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