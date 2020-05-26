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"Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов

26.05.2020 15:00
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"Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов

Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
"Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что продажа начнется по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.



Теги: продажа, билеты, Укрзализниця
 
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