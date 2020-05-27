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Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
В Печерский районный суд Киева поступил иск от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Владимира Зеленского о защите чести и достоинства. Об этом сообщил адвокат чиновника Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - сказал он.
Отмечается, что соответствующий иск подан в связи с тем, что в ходе пресс-конференции с журналистами по случаю первого года президентства, Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".
Глава государтсва обосновал свое выражение тем, что против городского головы Черкасс открыто 19 уголовных дел.
Теги: Черкассы, суд, мэр, Зеленский
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