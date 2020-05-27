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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая
По состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировали 21 905 случаев COVID-19. За сутки - 321 новый случай, что несколько меньше, чем сутками ранее, информирует Цензор.НЕТ.
С начала пандемии в Украине умерли 658 человек (+14 за сутки). Количество выздоровевших достигло 7 995 человек (+420 сутки).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 932 (500 выздоровели)
Волынская обл. - 814 (207 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 905 (212 выздоровели)
Донецкая обл. - 155 (74 выздоровели)
Житомирская обл. - 660 (340 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1104 (352 выздоровели)
Запорожская обл. - 420 (231 выздоровел)
Ивано-Франковская обл. - 1327 (711 выздоровели)
г. Киев - 2739 (442 выздоровели)
Киевская обл. - 1474 (322 выздоровели)
Кировоградская обл. - 489 (382 выздоровели)
Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)
Львовская обл. - 1443 (322 выздоровели)
Николаевская обл. - 281 (136 выздоровели)
Одесская обл. - 853 (150 выздоровели)
Полтавская обл. - 267 (243 выздоровели)
Ривненская обл. - 1514 (701 выздоровел)
Сумская обл. - 166 (130 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1126 (816 выздоровели)
Харьковская обл. - 959 (223 выздоровели)
Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 381 (130 выздоровели)
Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)
Черновицкая обл. - 3144 (842 выздоровели)
Черниговская обл. - 137 (53 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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