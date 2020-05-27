- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая10:00
- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая10:00
- Кличко лично проинспектировал "перезапуск" столичного метро (ВИДЕО)14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
- В Киеве и Харькове заработало метро08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая11:00
Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов, сообщает УП.
Речь идет о таких поездах Интерсити +:
№721/722 Киев-Харьков,
№726/725 Киев-Харьков,
№763/764 Киев-Одесса,
№711/712 Киев-Константиновка,
№740/739 Киев-Кривой Рог.
Продажа билетов открыта на половину мест в указанных поездах. В железнодорожных кассах их можно будет купить с 27 мая. Сами поезда начнут курсировать с 1 июня.
В Укразализныце указывают, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках, а при проверке билетов будут измерять температуру тела.
До и после каждого рейса обещают санитарную обработку вагонов, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Также отмечается, что в настоящее время мобильное приложение не будет работать и поэтому следует пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.
Теги: продажа, билеты, Укрзализниця
- Хищение арсенала львовского университета внутренних сил "повесили" на Луценко
- "Укрзализниця" начала продавать билеты по новым правилам
- Рада запретила несовершеннолетним пить пиво и слабоалкогольные напитки
- В Донецке с рук продают билеты на сегодняшний матч между сборными Англии и Франции
- Рада будет решать, что делать с мораторием на продажу земли
- "Интер" сменил собственника
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1914:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Пушилин сдал кровь для "защитников республики"11:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1914:00
- Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-1913:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая10:00
- В Армении заявили о второй волне коронавируса09:00
- Исторический старт Crew Dragon перенесли из-за непогоды08:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Сегодня состоится первый пилотируемый полет частного космического корабля 16:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов
- Волонтеры передали соцработникам прифронтового Троицкого электровелосипеды