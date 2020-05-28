- Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая10:00
- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая10:00
- Кличко лично проинспектировал "перезапуск" столичного метро (ВИДЕО)14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
- В Киеве и Харькове заработало метро08:00
Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов
В Укрзализныце назвали правила, которым будут следовать поезда на карантине. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Корреспондент.net.
"В пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не больше двух человек", - сказал и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.
Кроме того, поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку перед рейсом и после него. Также усилят обработку постельного белья во время стирки. Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.
Также в вагонах размещены рекомендационные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.
Будет увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.
"К возобновлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", - добавил Юрик.
Теги: Укрзализниця, правила, карантин
- Власти США пугают автотуристов: берегись украинских водителей
- Попасть в Америку станет проще
- Двухлетняя американка профессионально играет в пул
- Члены Американской академии киноискусства впервые будут выбирать победителей "Оскара" во всех номинациях
- Дресс-код: на Grammy запретили оголять ягодицы и грудь
- В США появились новые правила Интернета
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"09:00
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 40017:00
- В ОРЛО от COVID-19 умер шестой человек12:00
- Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов17:00
- Анонс и прогноз на супердерби "Шахтер" - "Динамо"16:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- Бразилия обогнала США по суточному приросту заболеваемости COVID-1913:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая10:00
- В Армении заявили о второй волне коронавируса09:00
- Исторический старт Crew Dragon перенесли из-за непогоды08:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
- На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
- В ОРДО ообщили об одиннадцатом умершем от коронавируса
- В ОРДО число случаев COVID-19 превысило 400
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов