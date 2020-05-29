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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая

29.05.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая

По состоянию на утро 29 мая в Украине зафиксированы уже более 22,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, в целом в Украине зафиксировали 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.
С начала пандемии в Украине умерли 679 человек (+10 за сутки).
Количество выздоровевших достигло 8 934 человек (+495 за сутки). Количество активных больных за сутки снизилось на 76 пациентов до 13 198 человек.
За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили Черновицкой области (58 случаев), Киеве (56 случая), Львовской области (50 случаев) и Ривненской области (40 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 957 случаев;
Волынская область - 863 случая;
Днепропетровская область - 930 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 694 случая;
Закарпатская область - 1147 случаев;
Запорожская область - 431 случай;
Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
Кировоградская область - 503 случая;
м. Киев - 2849 случаев;
Киевская область - 1535 случаев;
Львовская область - 1563 случая;
Луганская область - 46 случаев;
Николаевская область - 284 случая;
Одесская область - 878 случаев;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1628 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 1145 случаев;
Харьковская область - 1011 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 407 случаев;
Черновицкая область - 3259 случаев;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 150 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 г. в Центр поступили 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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