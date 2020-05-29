Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая

29.05.2020 10:00

По состоянию на утро 29 мая в Украине зафиксированы уже более 22,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в целом в Украине зафиксировали 22 811 случаев COVID-19. За сутки - 429 новых случаев.

С начала пандемии в Украине умерли 679 человек (+10 за сутки).

Количество выздоровевших достигло 8 934 человек (+495 за сутки). Количество активных больных за сутки снизилось на 76 пациентов до 13 198 человек.

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявили Черновицкой области (58 случаев), Киеве (56 случая), Львовской области (50 случаев) и Ривненской области (40 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 957 случаев;

Волынская область - 863 случая;

Днепропетровская область - 930 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 694 случая;

Закарпатская область - 1147 случаев;

Запорожская область - 431 случай;

Ивано-Франковская область - 1360 случаев;

Кировоградская область - 503 случая;

м. Киев - 2849 случаев;

Киевская область - 1535 случаев;

Львовская область - 1563 случая;

Луганская область - 46 случаев;

Николаевская область - 284 случая;

Одесская область - 878 случаев;

Полтавская область - 268 случаев;

Ривненская область - 1628 случаев;

Сумская область - 167 случаев;

Тернопольская область - 1145 случаев;

Харьковская область - 1011 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 407 случаев;

Черновицкая область - 3259 случаев;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 150 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая 2020 г. в Центр поступили 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.