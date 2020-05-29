- "Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая10:00
- Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой09:00
- Укрзализныця озвучила правила "карантинных" поездов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая10:00
- Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая10:00
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов08:00
- "Укрзализныця" анонсировала возобновление продажи билетов15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая10:00
Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой
66 контрольно-пропускных пунктов на границе со странами Евросоюза и Молдовой, которые вынужденно закрыли из-за карантина, возобновили работу с 00:00 29 мая, сообщает Государственная пограничная служба в фейсбуке, передает Телеканал новостей «24».
Представитель ГПУ Андрей Демченко уточнил, что с украинской стороны будет открыт пропуск на КПП на границе с:
Польшей,
Словакией,
Венгрией,
Румынией,
Молдовой.
Однако, Демченко допустил, что не все пограничные пункты соседних стран успеют также возобновить работу с 29 мая.
"Будут ли они полноценно функционировать, можно будет говорить только в пятницу или на следующий день", – подчеркнул Демченко.
Между тем КПП на границе с Россией и Беларусью будут оставаться закрытыми из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.
Теги: Европейский союз, Молдова, граница, КПП
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение12:00
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"11:00
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО17:00
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"15:00
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон12:00
- Чернобыльская зона открывается для туристов17:00
- Завтра в Украину возвращается большой футбол16:00
- На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях15:00
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки14:00
- В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой13:00
- В ОРЛО зарегистрировали 396 случаев заболевания COVID-1912:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение электричек в 10 областях11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 мая10:00
- Украина открыла 66 КПП на границе с ЕС и Молдовой09:00
- В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-1908:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- Социальная защита врачей, которые борются с COVID-1916:00
- ВНО во время карантина: как сдавать?16:00
- Медреформа «вторички»: работа над ошибками15:00
- Ослабление карантина в Украине. Что заработает на первом этапе?14:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко
- В "ДНР" приняли "антибандеровский" закон
- У Пушилина обнаружили российскую прописку по одному адресу с "главой МИД ДНР"
- Коронавирус в ОРДО "набирает обороты"
- У Денисовой дали советы абитуриентам из ОРДЛО
- В ОРДЛО за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19
- Укрзализныця начала продажу билетов на первые 5 поездов
- Пушилин заявил о взломе его страницы в "Твиттере"
- В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение
- Коронавирус в ОРДО: две смерти и 32 случая заражения за сутки