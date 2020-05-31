Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая

31.05.2020 11:00

На утро 31 мая в Украине подтверждено 23672 случаев COVID-19, из них 9538 выздоровели, 708 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 468 случаев. Всего исследовано 356 565 образцов методом ПЦР, собщает ЦОЗ Минздрава.

В общем заболели 1712 детей и 4542 медиков. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1430 детей и 3693 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 278 человек, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2322 медработника и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Всего случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели)

Волынская обл. - 908 (257 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)

Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)

Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели)

Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели)

м. Киев - 2985 (648 выздоровели)

Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели)

Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели)

Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)

Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели)

Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели)

Одесская обл. - 888 (216 выздоровели)

Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели)

Ровенская обл. - 1713 (871 выздоровел)

Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели)

Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели)

Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели)

Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели)

Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).