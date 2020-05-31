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В Минздраве рассказали, что заработает с 1 июня
С 1 июня Украина переходит на следующий этап ослабления карантина: возобновляется работа фитнес-центров, бассейнов, спортзалов при условии соблюдения рекомендаций от Минздрава. Об этом заявил на брифинге глава министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщает телеканал 112 Украина.
"Начиная с 1 июня у нас наступает следующий этап смягчения карантина. С завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всем видам транспорта", - сказал Степанов.
Также он отметил, что Минздрав предоставил рекомендации по пользованию теми или иными услугами.
В частности, в фитнес-центре в обязательном порядке рекомендуется проводить термоскрининг. Если температура человека 37,2 и выше, то этот человек не может допускаться к спортивным занятиям. На 10 кв. метрах в спортзале рекомендуется находиться одному лицу.
Функционирование бассейнов разрешено с ограниченным количеством людей, которые находятся на одной дорожке; запрещается использование многоразовых полотенец; запрещается функционирование SPA-зон и оказание услуг массажа.
Теги: спорт, Минздрав, транспорт, карантин
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