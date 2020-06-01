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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июня
По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 012 случаев COVID-19. За сутки - 340 новых случаев. 10 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выздоровели от COVID-19 152 человек. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 178 человек до 13 604.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (58), Ривненской (57), Львовской (31) и Черновицкой (28 случаев) областях.
За минувшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявили в Луганской, Донецкой, Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1005 случаев;
Волынская область - 932 случая;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 742 случая;
Закарпатская область - 1206 случаев;
Запорожская область - 447 случаев;
Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
Кировоградская область - 514 случаев;
м. Киев - 3043 случая;
Киевская область - 1600 случаев;
Львовская область - 1700 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ривненская область - 1770 случаев;
Сумская область - 170 случаев;
Тернопольская область - 1176 случаев;
Харьковская область - 1083 случая;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 454 случая;
Черновицкая область - 3377 случаев;
Черкасская область - 406 случаев;
Черниговская область - 177 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 г. в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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