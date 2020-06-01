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"Укрзализныця" начала продажу билетов в плацкартные вагоны
"Укрзализныця" начала продажу билетов на места в плацкартные вагоны, которые курсируют в составе пассажирских поездов дальнего следования с 1 июня 2020 года, пишет Цензор.НЕТ.
Как сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, в этих вагонах будет продаваться 50% мест.
"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - добавил он.
В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов №98/97 сообщением Киев - Ковель (10 вагонов) №125/126 Киев - Константиновка (3 вагона), №10/9 Киев - Мариуполь (1 вагон), №102/101 Киев - Херсон (6 вагонов).
Теги: билет, продажа, Укрзализниця, плацкарт
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