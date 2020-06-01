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В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД
В Киеве и области в понедельник, 1 июня, заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что 20 камер из 50 установлены в столице. Они измеряют скоростной режим движения на дорогах и "в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать".
Как сообщили в МВС, камеры установлены исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.
"Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Теги: система, нарушение, ПДД, фиксация
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