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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июня
По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 340 случаев COVID-19. За сутки - 328 новых случаев. 9 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выздоровели 388 человек. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки уменьшилось на 69 человек до 13 535.
Больше всего новых случаев выявили в Ривненской (53), Львовской (34), Житомирской (34) и Черновицкой (33) областях, а также Киеве (28).
За минувшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявили в Одесской, Николаевской, Луганской и Херсонской областях.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1029 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 776 случаев;
Закарпатская область - 1216 случаев;
Запорожская область - 450 случаев;
Ивано-Франковская область - 1442 случая;
Кировоградская область - 516 случаев;
м. Киев - 3071 случай;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Ривненская область - 1823 случая;
Сумская область - 173 случая;
Тернопольская область - 1180 случаев;
Харьковская область - 1105 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 458 случаев;
Черновицкая область - 3410 случаев;
Черкасская область - 411 случаев;
Черниговская область - 188 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 г. в Центр поступили 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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