Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня

03.06.2020 10:00

По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 823 случая COVID-19. За сутки - 483 новых случая. Восемь человек умерли от болезни, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки выздоровели 362 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 113 человек до 13 648.

В том числе случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)

Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)

Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)

Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)

Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)

м. Киев - 3133 (756 выздоровели)

Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)

Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)

Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)

Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)

Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)

Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)

Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)

Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)

Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)

Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).

Всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21931 образец - методом ИФА.