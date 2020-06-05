Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня

05.06.2020 11:00

По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая COVID-19. За сутки - 553 новых случая. 15 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выявили 553 новых больных (сутками ранее - 588).

За сутки умерли 15 пациентов (стуками ранее - 12), всего - 762.

За последние сутки выздоровели 330 человек (сутками ранее - 602), всего - 11 372. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 208 человек до 13 830.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (82), Львовской (73) и Ривненской (57) областях.

В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых заболевших нет.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1093 случая;

Волынская область - 1008 случаев;

Днепропетровская область - 960 случаев;

Донецкая область - 195 случаев;

Житомирская область - 855 случаев;

Закарпатская область - 1280 случаев;

Запорожская область - 477 случаев;

Ивано-Франковская область - 1507 случаев;

Кировоградская область - 538 случаев;

м. Киев - 3292 случая;

Киевская область - 1711 случаев;

Львовская область - 1988 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 970 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ривненская область - 1962 случая;

Сумская область - 188 случаев;

Тернопольская область - 1233 случая;

Харьковская область - 1196 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 501 случай;

Черновицкая область - 3519 случаев;

Черкасская область - 432 случая;

Черниговская область - 250 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 г. в Центр поступили 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 63 343 сообщения о подозрении на COVID-19.