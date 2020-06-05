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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня
По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая COVID-19. За сутки - 553 новых случая. 15 человек умерли от болезни. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выявили 553 новых больных (сутками ранее - 588).
За сутки умерли 15 пациентов (стуками ранее - 12), всего - 762.
За последние сутки выздоровели 330 человек (сутками ранее - 602), всего - 11 372. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 208 человек до 13 830.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (82), Львовской (73) и Ривненской (57) областях.
В Полтавской, Херсонской и Луганской областях новых заболевших нет.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1093 случая;
Волынская область - 1008 случаев;
Днепропетровская область - 960 случаев;
Донецкая область - 195 случаев;
Житомирская область - 855 случаев;
Закарпатская область - 1280 случаев;
Запорожская область - 477 случаев;
Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
Кировоградская область - 538 случаев;
м. Киев - 3292 случая;
Киевская область - 1711 случаев;
Львовская область - 1988 случаев;
Луганская область - 51 случай;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 970 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ривненская область - 1962 случая;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 1233 случая;
Харьковская область - 1196 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 501 случай;
Черновицкая область - 3519 случаев;
Черкасская область - 432 случая;
Черниговская область - 250 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 июня 2020 г. в Центр поступили 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 63 343 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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