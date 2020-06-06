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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июня
По состоянию на 6 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19, из них 11 812 пациентов выздоровели, 777 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев, 15 человек умерли от болезни, сообщает ЦОЗ Минздрава Украины.
Всего в Украине 414 542 образца исследованы методом ПЦР и 40624 образца - методом ИФА.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)
Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)
Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)
Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)
Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)
м. Киев - 3375 (888 выздоровели)
Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)
Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)
Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)
Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)
Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)
Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)
Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)
Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)
Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)
Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)
Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)
Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)
Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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