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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня
По состоянию на утро воскресенья, 7 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 999 человек. Днем ранее количество зараженных было на уровне 26 514 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, сообщает СТРАНА.ua.
Так, вчера были подтверждены 485 случаев. Из них летальными были 11 случаев. Выздоровели от коронавируса 242 украинца.
Карта распространения коронавируса на 7 июня:
Черновицкая область – 3639 человек;
Киев – 3418 человек;
Львовская область – 2121 человек;
Ровенская область – 2046 человек;
Киевская область – 1784 человек;
Ивано-Франковская область – 1562 человека;
Закарпатская область – 1322 человека;
Тернопольская область – 1275 человек;
Харьковская область – 1251 человек;
Винницкая область – 1136 человек;
Волынская область – 1052 человек;
Одесская область – 996 человек;
Днепропетровская область – 971 человек;
Житомирская область – 881 человек;
Кировоградская область – 553 человека;
Хмельницкая область – 518 человек;
Запорожская область – 495 человек;
Черкасская область – 460 человек;
Николаевская область – 309 человек;
Полтавская область – 279 человек;
Черниговская область – 274 человека;
Донецкая область – 231 человек;
Сумская область – 193 человека;
Херсонская область – 179 человек;
Луганская область – 54 человека.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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