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МОЗ назвало правила проведения культурно-массовых мероприятий
Со среды, 10 июня, в Украине будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Но только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям относительно инфицирования новым коронавирусом COVID-19, сообщает ТСН.
"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие. Но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не больше одного человека на 5 квадратных метров", - рассказал в эфире одного из телеканалов заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Правила проведения культурно-художественных мероприятий после ослабления карантинных мероприятий с 10 июня:
- Одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом. Или общей площади помещения учреждения культуры.
- Посетители в помещении учреждения должны быть в масках.
- Обязательные температурный скрининг и дезинфекция.
- Увеличение пунктов входного контроля.
- По возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров.
- Соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками - не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет)
- Фан-зоны пока под запретом.
Также с 10 июня будет разрешена работа санаториев.
Теги: культура, карантин, санаторий
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