Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня

08.06.2020 11:00

За сутки в Украине зафиксировано 463 случая коронавируса, тогда как днем ранее было 485, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 8 июня.

При этом количество выздоровевших снизилось на сотню - с 242 до 141. Также за сутки снизилась смертность - 9 (днем ранее - 11).

За все время в Украине коронавирус обнаружили у 27 462 человек, 12 195 из них выздоровели, 797 - умерли.

По данным Минздрава коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 1150 (728 выздоровели)

Волынская обл. - 1079 (299 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 971 (552 выздоровели)

Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)

Житомирская обл. - 897 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1386 (606 выздоровели)

Запорожская обл. - 496 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1582 (947 выздоровели)

м. Киев - 3490 (888 выздоровели)

Киевская обл. - 1812 (577 выздоровели)

Кировоградская обл. - 559 (422 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 2162 (524 выздоровели)

Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)

Одесская обл. - 1002 (376 выздоровели)

Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)

Ровенская обл. - 2071 (1089 выздоровели)

Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1294 (987 выздоровели)

Харьковская обл. - 1287 (573 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)

Черкасская обл. - 469 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3698 (1133 выздоровели)

Черниговская обл. - 299 (81 выздоровели).

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (72), Закарпатской (64), Черновицкой (59) и Львовской (41) областях.

В Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Донецкой, Полтавской, Сумской, Херсонской и Луганской областях новых случаев коронавирусной болезни не выявили.

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