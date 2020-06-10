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МВФ направил в Украину первый транш из новой кредитной программы
10.06.2020 15:00
Первый транш Международного валютного фонда в $2,1 млрд уже направлен в Украину. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.
"Первый транш в $2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - написал он в соцсети Facebook в среду.
Теги: Украина, кредит, МВФ
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