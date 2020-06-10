Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня

10.06.2020 10:00

По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 10 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.

Из них 833 летальных, а 12 769 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 9 июня, на это время в стране было 27 856 зараженных украинцев.

За сутки в стране зафиксировано 525 новых случаев заражений. Всего за сутки в Украине умерло 23 человека, а выздоровело - 357 пациентов.

В частности коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 1192 (767 выздоровели)

Волынская обл. - 1214 (310 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 973 (673 выздоровели)

Донецкая обл. - 246 (121 выздоровели)

Житомирская обл. - 973 (501 выздоровел)

Закарпатская обл. - 1448 (628 выздоровели)

Запорожская обл. - 502 (296 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1622 (992 выздоровели)

м. Киев - 3580 (985 выздоровели)

Киевская обл. - 1865 (595 выздоровели)

Кировоградская обл. - 562 (422 выздоровели)

Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)

Львовская обл. - 2289 (557 выздоровели)

Николаевская обл. - 309 (199 выздоровели)

Одесская обл. - 1028 (418 выздоровели)

Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)

Ровенская обл. - 2122 (1115 выздоровели)

Сумская обл. - 198 (159 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1313 (987 выздоровели)

Харьковская обл. - 1338 (626 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 520 (348 выздоровели)

Черкасская обл. - 501 (346 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3757 (1171 выздоровели)

Черниговская обл. - 320 (81 выздоровели).