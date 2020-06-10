В Херсоне выздоровели все пациенты с коронавирусом

10.06.2020 09:00

В Херсоне выздоровели все 20 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в управлении здравоохранения городского совета, передает LB.ua.

Также отмечается, что в области из 179 заболевших уже выздоровели 172 человека. Кроме того, на Херсонщине уже 6 дней не регистрируют новых случаев коронавируса.

"Мы просим херсонцев помнить о том, что ослабление карантина - не его отмена. Пожалуйста, продолжайте пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте", - подчеркнули в мэрии.