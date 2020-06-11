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В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки
По состоянию на 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 070 случаев COVID-19. За сутки - 689 новых случаев. Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.
Днем ранее сообщалось о 525 новых случаях заболевания COVID-19, 9 июня - о 394 новых случаях.
За сутки умер 21 пациент (стуками ранее - 23, всего - 854), выздоровели 372 человека (сутками ранее - 357, всего - 13 141).
Всего в Украине сейчас болеют 15075 человек, что на 296 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
В частности случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1236 (808 выздоровели)
Волынская обл. - 1266 (330 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 981 (695 выздоровели)
Донецкая обл. - 269 (122 выздоровели)
Житомирская обл. - 992 (540 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1471 (634 выздоровели)
Запорожская обл. - 510 (303 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1649 (992 выздоровели)
м. Киев - 3671 (1053 выздоровели)
Киевская обл. - 1919 (616 выздоровели)
Кировоградская обл. - 563 (447 выздоровели)
Луганская обл. - 54 (44 выздоровели)
Львовская обл. - 2414 (589 выздоровели)
Николаевская обл. - 311 (203 выздоровели)
Одесская обл. - 1045 (421 выздоровел)
Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)
Ровенская обл. - 2175 (1164 выздоровели)
Сумская обл. - 203 (159 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1349 (995 выздоровели)
Харьковская обл. - 1374 (657 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (173 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 523 (355 выздоровели)
Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3793 (1176 выздоровели)
Черниговская обл. - 341 (81 выздоровел).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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