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Кабмин открывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

12.06.2020 14:00
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Кабмин открывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым и г. Севастополь, передает Цензор.НЕТ.
С 15 июня 2020 г. будет возобновлена работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
"Проведен ряд консультаций с Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня" , - сообщил вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Для граждан, которые пересекают админграницу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересекает админграницу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.



Теги: Крым, Кабинет министров, КПВВ
 
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