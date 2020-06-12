Кабмин открывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

12.06.2020 14:00

Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым и г. Севастополь, передает Цензор.НЕТ.

С 15 июня 2020 г. будет возобновлена работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

"Проведен ряд консультаций с Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня" , - сообщил вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Для граждан, которые пересекают админграницу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересекает админграницу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.