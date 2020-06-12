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Ляшко объяснил рекордный рост количества больных COVID-19
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рекордный рост количества людей, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, получением результатов от образцов, которые были направлены на анализ еще за несколько дней до того, сообщает Укринформ.
То есть речь идет о случаях, которые могли бы объявить раньше, но через недостаточное количество мощностей для тестирования о них объявили только сейчас.
"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны на протяжении последних дней. Передавали (образцы — ред.) в другие лаборатории, для того, чтобы протестовать, и не было очереди, и потом делались исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра"", — сказал главный санврач.
Он также добавил, что больше всего непроанализированных образцов накопилось в Киеве и Львовской области. В частности, в последний ожидают проверку двух тысяч образцов крови на коронавирус — их в течение дня должны доставить в Национальную референс-лабораторию.
Теги: причины, рост, заражение, COVID-19
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