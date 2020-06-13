Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины

13.06.2020 15:00

В Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пока безопасно можно отдыхать в четырех областях – Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской. Об этом заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - отметил Ляшко.