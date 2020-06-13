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СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины

13.06.2020 14:00
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СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины

В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента.
Так, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.
Отметим, что оба вчера были на на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.
При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа.



Теги: президент, офис, Зеленский, COVID-19
 
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