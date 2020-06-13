Последние новости раздела
- Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины15:00
- СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины14:00
- Кабмин отменил пробное ВНО12:00
- В Украине опять новый антирекорд по COVID-1911:00
- У Елены Зеленской обнаружили коронавирус09:00
- Кабмин открывает КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня10:00
- Ляшко объяснил рекордный рост количества больных COVID-1908:00
- Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата13:00
- Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-1911:00
СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины
13.06.2020 14:00
В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента.
Так, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.
Отметим, что оба вчера были на на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.
При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа.
Теги: президент, офис, Зеленский, COVID-19
Читайте также:
- Зеленский заменил Богдана Ермаком
- Драка под офисом Зеленского: люди пришли и требуют
- Началось: нардепы наперегонки помчались торговаться с Зеленским
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах
- ВР проигнорировала законопроекты президента
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ15:00
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ13:00
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской11:00
- Коронавирус в "ДНР": 2 смерти и 25 заболевших за сутки16:00
- В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования15:00
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина13:00
- "Колос" – "Шахтер": анонс и прогноз букмекеров на матч УПЛ17:00
- Ляшко назвал безопасные для летнего отдыха области Украины15:00
- СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины14:00
- На рынке в Пекине выявили очаг коронавируса13:00
- Кабмин отменил пробное ВНО12:00
- В Украине опять новый антирекорд по COVID-1911:00
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина10:00
- У Елены Зеленской обнаружили коронавирус09:00
- Исполком УАФ назвал дату возобновления Первой лиги17:00
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе16:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди
- Минреинтеграции предлагает изменить время работы КПВВ на Донбассе
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- Глава ДонОВГА предложил выплачивать пенсии жителям ОРДЛО на территории КПВВ
- Ситуация в КПВВ на Донбассе по данным ГПСУ
- В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской
- В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина
- Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-19
- На КПВВ "Марьинка" умер мужчина
- В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки