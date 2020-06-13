СМИ сообщили о вспышке коронавируса в окружении президента Украины

13.06.2020 14:00

В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Так, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.

Отметим, что оба вчера были на на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилета из Парижа.