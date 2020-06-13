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У Елены Зеленской обнаружили коронавирус

13.06.2020 09:00
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У Елены Зеленской обнаружили коронавирус

Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, получила положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает  ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Тесты президента и его детей - отрицательные.
Первая леди чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у нее нет. Она находится на амбулаторном лечении, изолированно от членов семьи.
Пока что неизвестно, где и когда могло произойти заражение, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным особам рекомендовано соблюдать самоизоляцию и по возможности пройти тестирование.
Сам глава государства Владимир Зеленский переходит на особый режим работы.
"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", - отмечается в сообщении.
Указано, что глава государства ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.
"Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются", - информируют в пресс-службе.
Вместе с тем Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях, а также отменяются все его рабочие поездки за пределы Киева. Также временно он будет общаться лишь с охраной и ближайшими помощниками.



Теги: жена, Зеленский, COVID-19
 
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