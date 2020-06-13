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В Украине опять новый антирекорд по COVID-19

13.06.2020 11:00
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В Украине опять новый антирекорд по COVID-19

В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 - за последние сутки.
От COVID-19 вылечились 13 976 человек, из которых 409 - в течение последних 24 часов.
Больше всего новых случаев выявлено во Львовской (132), Закарпатской (77) областях, а также в Киеве (72 случая).
В Херсонской области за сутки не подтвердили ни одного случая коронавирусной болезни.
По данным ЦОЗ Минздрава коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 1369 (851 выздоровел)
Волынская обл. - 1354 (444 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 990 (721 выздоровел)
Донецкая обл. - 290 (128 выздоровели)
Житомирская обл. - 1032 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1583 (682 выздоровели)
Запорожская обл. - 521 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1695 (1001 выздоровели)
м. Киев - 3838 (1164 выздоровели)
Киевская обл. - 1961 (711 выздоровели)
Кировоградская обл. - 577 (471 выздоровел)
Луганская обл. - 52 (46 выздоровели)
Львовская обл. - 2658 (604 выздоровели)
Николаевская обл. - 320 (212 выздоровели)
Одесская обл. - 1081 (423 выздоровели)
Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. - 2297 (1274 выздоровели)
Сумская обл. - 208 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1403 (1011 выздоровели)
Харьковская обл. - 1498 (692 выздоровели)
Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 554 (407 выздоровели)
Черкасская обл. - 536 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3869 (1215 выздоровели)
Черниговская обл. - 385 (81 выздоровел).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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