В Украине опять новый антирекорд по COVID-19

13.06.2020 11:00

В Украине установлен новый антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

По состоянию на 13 июня, в стране уже 30 506 заболевших коронавирусом. С начала пандемии от недуга умерли 880 человек, в том числе 10 - за последние сутки.

От COVID-19 вылечились 13 976 человек, из которых 409 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев выявлено во Львовской (132), Закарпатской (77) областях, а также в Киеве (72 случая).

В Херсонской области за сутки не подтвердили ни одного случая коронавирусной болезни.

По данным ЦОЗ Минздрава коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 1369 (851 выздоровел)

Волынская обл. - 1354 (444 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 990 (721 выздоровел)

Донецкая обл. - 290 (128 выздоровели)

Житомирская обл. - 1032 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1583 (682 выздоровели)

Запорожская обл. - 521 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1695 (1001 выздоровели)

м. Киев - 3838 (1164 выздоровели)

Киевская обл. - 1961 (711 выздоровели)

Кировоградская обл. - 577 (471 выздоровел)

Луганская обл. - 52 (46 выздоровели)

Львовская обл. - 2658 (604 выздоровели)

Николаевская обл. - 320 (212 выздоровели)

Одесская обл. - 1081 (423 выздоровели)

Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. - 2297 (1274 выздоровели)

Сумская обл. - 208 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1403 (1011 выздоровели)

Харьковская обл. - 1498 (692 выздоровели)

Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 554 (407 выздоровели)

Черкасская обл. - 536 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3869 (1215 выздоровели)

Черниговская обл. - 385 (81 выздоровел).