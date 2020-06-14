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Резников опроверг информацию о заражении коронавирусом
Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников опроверг сообщения о заражении коронавирусом, сообщает LB.ua.
"Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации", - сообщил он в комментарии "Интерфаксу-Украина".
Об этом также говорится на сайте президента Украины.
"По возвращении из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными - COVID-19 не обнаружен", - сказано в сообщении.
Все сотрудники Офиса президента регулярно проходят тестирование.
Ранее о коронавирусе у Резникова и советника президента Руслана Демченко сообщили несколько украинских СМИ.
Теги: президент, Кабинет министров, офис, COVID-19
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