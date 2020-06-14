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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня
В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, за сутки от коронавируса умерли 9 человек, а общее число жертв составляет 889 человек.
Побороли болезнь 14 082 человека, в том числе 106 за последние сутки.
Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).
В Луганской и Полтавской областях за последние 24 часа не выявили ни одного случая заболевания COVID-19.
По данным Минздрава коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 1393 (851 выздоровел)
Волынская обл. - 1398 (449 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)
Донецкая обл. - 292 (128 выздоровели)
Житомирская обл. - 1045 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1632 (684 выздоровели)
Запорожская обл. - 527 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1728 (1013 выздоровели)
м. Киев - 3904 (1164 выздоровели)
Киевская обл. - 1995 (724 выздоровели)
Кировоградская обл. - 582 (476 выздоровели)
Луганская обл. - 52 (47 выздоровели)
Львовская обл. - 2797 (618 выздоровели)
Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)
Одесская обл. - 1099 (423 выздоровели)
Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. - 2341 (1280 выздоровели)
Сумская обл. - 215 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1427 (1020 выздоровели)
Харьковская обл. - 1521 (715 выздоровели)
Херсонская обл. - 180 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 556 (416 выздоровели)
Черкасская обл. - 543 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3916 (1225 выздоровели)
Черниговская обл. - 410 (81 выздоровел).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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