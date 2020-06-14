Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня

14.06.2020 11:00

В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 31 154 случая. Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за сутки от коронавируса умерли 9 человек, а общее число жертв составляет 889 человек.

Побороли болезнь 14 082 человека, в том числе 106 за последние сутки.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139), Закарпатской (49) областях, а также в Киеве (66 случаев).

В Луганской и Полтавской областях за последние 24 часа не выявили ни одного случая заболевания COVID-19.

По данным Минздрава коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 1393 (851 выздоровел)

Волынская обл. - 1398 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. - 292 (128 выздоровели)

Житомирская обл. - 1045 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1632 (684 выздоровели)

Запорожская обл. - 527 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1728 (1013 выздоровели)

м. Киев - 3904 (1164 выздоровели)

Киевская обл. - 1995 (724 выздоровели)

Кировоградская обл. - 582 (476 выздоровели)

Луганская обл. - 52 (47 выздоровели)

Львовская обл. - 2797 (618 выздоровели)

Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. - 1099 (423 выздоровели)

Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. - 2341 (1280 выздоровели)

Сумская обл. - 215 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1427 (1020 выздоровели)

Харьковская обл. - 1521 (715 выздоровели)

Херсонская обл. - 180 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 556 (416 выздоровели)

Черкасская обл. - 543 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3916 (1225 выздоровели)

Черниговская обл. - 410 (81 выздоровел).