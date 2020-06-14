У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус

14.06.2020 10:00

У депутата из фракции "Слуга народа" Максима Перебийноса диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает LIGA.net.

По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.

На этой неделе, по информации Кравчук, комитет, в который входит Перебийнос, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.