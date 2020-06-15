Ситуация в КПВВ на границе с оккупированным Крымом по данным МВД

15.06.2020 13:00

С 14 июня полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с оккупированным Крымом. В течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины были пропущены 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований. С территории оккупированного Крыма пропущены 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.